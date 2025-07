Chihuahua.- Firmó un convenio de colaboración con agremiados al Consejo Estatal Agropecuario para implementar acciones conjuntas que faciliten la inoculación de los trabajadores del campo.

La gobernadora Maru Campos firmó un convenio de colaboración con el Consejo Estatal Agropecuario (CEACH), mediante el cual se integrarán a la campaña de vacunación que el Gobierno del Estado implementa en toda la entidad.

Con este acuerdo, los productores se comprometen a colaborar con las autoridades estatales para, en un frente común, lograr que más personas tengan acceso a la dosis, en especial los trabajadores jornaleros contratados para levantar las cosechas.

“Estamos a días de que empiece la temporada de pizca, lo cual implica el contacto con muchos trabajadores de la zona serrana y de comunidades de pueblos originarios. Si no contenemos los contagios ahora, la propagación puede causar muchas muertes”, señaló la mandataria durante el acto.

Pidió a los empresarios del sector que verifiquen que todos sus colaboradores estén vacunados y, en caso de detectar casos de sarampión, los notifiquen de inmediato a la Secretaría de Salud y, por ningún motivo, los envíen de regreso a sus comunidades.

Indicó que el Gobierno del Estado enviará personal capacitado y listo para atender la enfermedad, así como para aplicar las vacunas que hagan falta, especialmente a quienes llegan a trabajar a los campos procedentes de la Sierra Tarahumara.

La titular del Ejecutivo estatal aclaró que la vacuna contra el sarampión cuenta con más de 60 años de desarrollo e investigación, por lo que descartó la idea de que provoque autismo o alguna otra enfermedad grave.

“Es completamente segura. No produce autismo, no desencadena ninguna enfermedad grave y, por supuesto, no produce la muerte. Al contrario, es nuestra única manera de salvar vidas”, reiteró.