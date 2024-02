Chihuahua.- Según diversas estimaciones, la Marcha por la Democracia reunió a más de 10 mil ciudadanos chihuahuenses que se manifestaron contra las reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la defensa de la democracia en riesgo, denunciaron.

Durante la caminata que inició en la Glorieta de Pancho Villa en dirección de la Plaza del Ángel en Chihuahua capital, se externaron consignas en favor de la democracia, de la vida del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la pluralidad de las ideas.

Agrupaciones religiosas, empresariales y de la sociedad civil, hicieron el llamado para que haya una copiosa participación durante la jornada electoral el próximo 2 de junio y manifestar así la voluntad de México en el sentido de no dar continuidad a un régimen, que consideran, autoritario y regresivo.

Emilio Avilés, a nombre de la juventud, dijo que es hora de salir a conocer la realidad social y no dejarla pasar por inadvertida: “Digamos no a la indiferencia, no a los extremos, no a las injusticas sí a la igualdad, sí a la libertad de pensamiento, sí a la justicia social, sí a la democracia y por sobre todas las cosas, sí por México”.

Pidieron se registren como ciudadanos electorales para evitar que la elección tenga algún tipo de irregularidad y exigieron que cese la utilización de los programas sociales con tintes electorales, pues “podría ser la última vez que podamos votar y podamos vivir una vida libre.

Debemos fortalecer la democracia: Reyes Baeza

Al participar como un ciudadano más, el ex gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, hizo un llamado a fortalecer la infraestructura institucional a través de expresiones legítimas, espontáneas y libres como es esta marcha.

Dijo que la democracia está en constante riesgo y que la lucha por fortalecer el INE de eso se trata, de ir ganando terrenos por u órgano cada vez más ciudadano.

“Es tan confiable que el mismo día de las elecciones se sabe quién gana y quién pierde y generalmente se acepta”.