Magistrado Luis Villegas pide licencia para integrarse a frente opositor

Luis Villegas Montes, magistrado del Consejo de la Judicatura Estatal, solicitó licencia para separarse de su cargo por hasta 20 días, retiro que se hará efectivo a partir del próximo miércoles 6 de marzo.

El motivo es apoyar la campaña de la coalición Fuerza y Corazón por México, y aunque no sabe a qué tarea será designado, va a “donde eventualmente me necesite el partido. Hay lugares fáciles y difíciles, voy a donde me mande el partido”.

Rechazó que exista una similitud entre su situación y la del antiguo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien dejó su encargo para integrarse a la campaña de Claudia Sheinbaum.

“Quien quiera decir que hay un paralelismo entre mi situación, mi condición y la de Arturo Zaldívar, está pendejo y así escríbalo… sería un grave retraso mental pensar así y lo reto a debatir donde quiera y cuando quiera”, externó.

Apuntó que Zaldívar es un ministro con conocimiento en materia constitucional, agraria, mercantil, penal, laboral y él es magistrado civil y un consejero, no un magistrado en funciones y que las atribuciones que le otorga la Constitución nada tiene que ver con sus preferencias partidistas.

La solicitud de licencia se extienda hasta por 20 días y sin necesidad de nombrarse un suplente. Al término de ese periodo, analizará la posibilidad de pedir un nuevo permiso o reintegrarse a sus funciones.