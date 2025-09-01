Chihuahua.- Derivado de las diversas acciones en materia de seguridad y de manera coordinada con los cuerpos federales, se ha logrado reducir en 31 por ciento la incidencia de homicidios de manera conjunta en la entidad, dio a conocer Luis Ángel Aguirre Rodríguez, subsecretario de Estado Mayor.

El funcionario estatal dijo que la estadística se recabó con el mes de agosto y se comparó con julio en donde se contabiliza un descenso de 24 por ciento en la zona norte del estado, contabilizando 81 homicidios contra 106 acontecidos durante el mes inmediato anterior.

En la zona centro, se tiene una baja del 16 por ciento y en occidente, se contabiliza un descenso del 23 por ciento en la comisión de delitos.

La zona que más reducción registró fue la sur, con 62 puntos porcentuales, según las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), en las que también se contabiliza la detención de 278 personas identificadas como generadoras de violencia.

En el mismo periodo, se contabiliza el decomiso de 33 armas, 103 cargadores y 38 kilos de distintos tipos de droga.