Localizan sanos y salvos a los hermanitos extraviados en Ascensión

Ascensión.- Los menores de iniciales S.H.M. y A. H.M., de 10 y 8 años, fueron localizados sanos y salvos tras extraviarse en la sierra del municipio de Ascensión.

Los hermanos originarios del municipio de Guachochi, de origen rarámuri, fueron avistados con bien, en el Ejido Ley 6 de Enero.

Jinetes hacían un recorrido, cuando identificaron a los hermanitos que caminaban muy adentrados en la serranía del municipio en compañía de su perro de raza pastor alemán. Los ciudadanos contactaron de inmediato a las autoridades para notificar el hallazgo.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) recogieron a los hermanitos en el entronque de Palomas, y los trasladaron para su resguardo y notificación a sus familiares.

Durante los operativos de búsqueda, se hicieron rastreos en ranchos y poblados de la región, los cuales se realizaron desde las 2:00 de la tarde del martes 12 de agosto, cuando se tuvo el último contacto con ellos en la colonia Veracruz, del municipio de Ascensión.