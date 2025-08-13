Localizan a niña reportada por sustracción o retención de menores

Guerrero.- La Fiscalía de Distrito Zona Occidente dio a conocer que localizó sana y salva a una menor que fue reportada por su madre por retención y/o sustracción.

El reporte indica que a las 12:30 de la tarde de este miércoles, se localizó a la menor de iniciales L.Y.R.V., de 3 años, en la localidad de Ariseachi, municipio de Guerrero.

La madre de la menor, Ximena V. C., manifiestó que la menor no le fue entregada en la fecha estipulada por su exsuegra el 25 de julio de 2025, siendo hasta el 11 de agosto que acudió a interponer una denuncia por los probables delitos de retención o sustracción de menores o incapaces agravada.

Una vez realizadas las investigaciones a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y la Familia, fue localizada y entregada a su madre en buen estado de salud físico y mental, dando por concluida la carpeta de investigación.