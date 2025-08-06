Localizan a mujer adulta mayor con reporte de ausencia en Jiménez

Jiménez.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) localizaron sana y salva a una mujer 82 años de edad, momentos después de que fuera reportada como ausente la tarde del martes en Jiménez.

La activación de los protocolos de búsqueda, permitió a los agentes localizar a María Carmen B. A., en las instalaciones de la clínica del Issste.

Ella explicó que se encontraba en su domicilio cuando repentinamente sintió un malestar, por lo que decidió trasladarse a la referida clínica, pero olvidó notificar a sus familiares sobre su paradero.

La mujer se reintegró a su núcleo familiar, lo que permitió concluir los protocolos de localización y dar por terminado el reporte de ausencia.