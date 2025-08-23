Localizan a menor de edad con reporte de usencia en Guachochi

Guachochi.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) localizaran sano y salvo a un niño de 11 años de edad reportado como ausente el 21 de agosto del presente año, en el municipio de Guachochi.

El menor de edad, de iniciales L.F.P.L., fue encontrado este sábado 23 de agosto en un domicilio de la colonia Huizarochi, en el citado municipio.

Tras certificar su estado de salud, fue presentado ante el Agente del Ministerio Público, en donde en presencia de sus padres declaró que fue a jugar a la casa de un amigo de la escuela, sin informar a su familia sobre su paradero, y que el tiempo que estuvo ausente permaneció en dicho lugar.

El menor fue reintegrado a su núcleo familiar, lo que permitió dar por terminados los protocolos de localización y dar de baja el reporte de ausencia.