Localizan a menor de 12 años horas después de que se ausento de casa

Valle de Allende.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) localizaron sana y salva a la menor de edad de iniciales M.X.M.R., horas después de que se ausentó de su domicilio en la colonia El Llano, en el municipio de Valle de Allende.

La oportuna información proporcionada por sus familiares que acudieron a reportar la ausencia de la menor de 12 años, hizo posible su rápida localización por medio de la aplicación de los protocolos de búsqueda.

M.X.M.R. fue localizada en la calle Talamantes en el centro del Valle Allende y dio a conocer a los agentes que se ausento por su propia voluntad, debido a problemas familiares.

La niña fue puesta a disposición del Ministerio Publico para las diligencias correspondientes y su reintegro a su seno familiar.