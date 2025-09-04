Localizan a 2 menores reportados ausentes en Guachochi
Foto: Cortesía

Guachochi.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) localizaran sanos y salvos a dos adolescentes de 13 años, reportados como ausentes el miércoles 3 de septiembre, en el municipio de Guachochi.

El menor identificado con las iniciales D.H.R.A., fue localizado este jueves 4 de septiembre, en un domicilio de la colonia La Loma, en el citado municipio.

Mientras que la menor de iniciales A.D.F.G., fue encontrada en el domicilio de su abuela, el cual está ubicado en la colonia Altavista, también en el municipio de Guachochi.

En sus declaraciones ante el Agente del Ministerio Público, los adolescentes indicaron que su ausencia fue voluntaria y que no fueron víctimas de la comisión de algún delito.

Compartir:
Tal vez te interese
Aprovecha los módulos de vacunación en estas escuelas
Juárez Aprovecha los módulos de vacunación en estas escuelas
Mesoterapia capilar: El tratamiento que promete dar fuerza y vida al cabello
De Interés Mesoterapia capilar: El tratamiento que promete dar fuerza y vida al cabello
Publicidad
Enlaces patrocinados