Lo vinculan a proceso por homicidio de dos mujeres en Balleza

Chihuahua.- Ramón M. C. fue vinculado a proceso luego de que se acreditó su probable responsabilidad en el homicidio de Gloria C. C. y Sally A. C.

Cargando...

La acusación establece que el 9 de septiembre del año en curso, en la comunidad de La Yerbabuena, Balleza, el hombre en compañía de otras personas armadas, privaron de la vida a las víctimas.

El hombre llevará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El juez estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.