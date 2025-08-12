Lo sentencian por abusar de una menor de edad en Chihuahua
Foto: Cortesía

Chihuahua.- Asención O. T. fue sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión por el delito de violación agravada.

Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, demostraron que el hombre cometió el delito en perjuicio de una menor de edad el 19 de julio del 2024,

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la colonia Revolución en la ciudad de Chihuahua.

Los elementos de prueba y argumentos incriminatorios fueron determinantes para que Asención O. T. aceptara su responsabilidad penal en un procedimiento especial abreviado y recibir del juez de Primera Instancia en el Distrito Judicial Morelos, la sentencia que purgará en prisión.

