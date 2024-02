Lo que el PAN desecha, Morena lo hace candidato: Alfredo Chávez

Chihuahua.- El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, aseguró que el ex gobernador Javier Corral Jurado traiciona muchos años lo que criticó y ahora tendrá que aplaudirle, luego que apareciera en el noveno sitio de la lista de candidatos a senadores plurinominales por Morena.

El líder parlamentario calificó al ex mandatario como político arcaico, que desconoce el cambio en la ciudadanía, misma que ve en Corral Jurado al “peor gobernador en la historia de Chihuahua”.

Chávez señaló que bajo la administración de Corral, el estado no avanzó, incluso destacó que el ex gobernador dejó caducar 100 millones de pesos en medicamentos, no solventó la deuda y solo se dedicó a perseguir a adversarios políticos a través de los tribunales.

Durante una atención a medios de comunicación, el líder del GPPAN afirmó que “lo que el PAN desecha por corrupción y por incompetencia, Morena lo hace candidato”.

El legislador criticó al exmandatario, señalando de que “le ha gustado vivir del Erario Público”, además de que dijo desconocer si Corral Jurado busque fuero, pero sí precisó que en Chihuahua no se persiguirá a los adversarios políticos.