Lo arrestan por dejar de pagar pensión alimenticia durante 3 años

Chihuahua.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a Héctor Iván V. C., de 37 años, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito que atenta contra el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

El presunto responsable fue ubicado en la ciudad de Chihuahua, en donde los agentes le ejecutaron el mandato judicial y lo trasladaron a Parral.

Héctor Iván V. C. quedó a disposición del juez de control para ser llevado a la audiencia en donde el Ministerio Público le formulará imputación por hechos registrados desde el 2021 hasta el 2024, periodo en el que dejó de proveer los medios y recursos para el desarrollo y manutención de su hijo.

"Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar de manera permanente por dar cumplimiento al derecho de una manutención digna para los hijos e hijas de las familias Chihuahuenses", se lee en un comunicado.