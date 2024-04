Lo arrestan por agredir a mujer embarazada en Parral

Parral.- Francisco Eduardo C. F. fue arrestado al aparecer aprehensión en contra de Francisco Eduardo C. F., quien aparece c

El hombre de 26 años de edad era buscado por hechos ocurridos el 16 de abril de 2022, en un domicilio de la colonia Emiliano Zapata, en la ciudad de Parral, cuando presuntamente agredió física y verbalmente a la víctima, quien se encontraba en estado de gestación.

Francisco Eduardo C. F. fue puesto a disposición del juez que lo requería para llevarlo a la audiencia en la que el Ministerio Público formulará imputación en su contra.