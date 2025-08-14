Llevarán a cabo feria de la vivienda a final de mes

Chihuahua.- Los días 30 y 31 de agosto se llevará a cabo la Feria de la Vivienda Canadevi 2025 en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua en donde se contará con diversos desarrolladores con el fin de ofrecer casas, terrenos y departamentos adecuado para cada presupuesto.

Se trata de un evento con entrada gratuita en donde los visitantes podrán consultar distintas opciones de compra de un inmueble de una manera informada y asesorada para lograr una compra exitosa si así se concreta.

El horario será entre las 11:00 de la mañana y las 9:00 de la noche en donde también se contará con estands de productos y servicios dirigidos a la conservación de las viviendas, con precios accesibles para todas las familias

Los interesados pueden consultar más detalles a través de los canales oficiales del evento como lo son el sitio feriacanadevi.mx, en redes sociales como Feria de Vivienda Canadevi y mediante el contacto (614) 127 9103.