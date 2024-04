Chihuahua.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) entregó insumos y apoyos a brigadistas que trabajan en el combate a incendios forestales activos en la Sierra Tarahumara.

Personal operativo de la CEPC acudió al municipio de Temósachic para distribuir entre combatientes voluntarios provenientes de la comunidad de Conoachi y zonas aledañas, paquetes que incluyen: alimentos no perecederos, agua embotellada y sueros hidratantes.

La dependencia exhortó a la población a seguir las recomendaciones emitidas por la autoridad para prevenir incendios forestales, como son:

No hacer fogatas, no tirar basura, no arrojar cerillos o cigarros encendidos en carreteras o zonas forestales, pedir ayuda de inmediato en caso de haber un incendio fuera de control, ponerse a salvo y notificar a las autoridades.