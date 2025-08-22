Llegarán nuevas unidades para el Bowi a inicios de septiembre

Chihuahua.- Al finalizar agosto o durante los primeros días de septiembre llegarán las nuevas unidades del Bowí para integrarse a la ruta troncal de Chihuahua, informó el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña Grajeda.

El funcionario estatal precisó que la licitación terminó desde semanas atrás y ya se encuentra corriendo el plazo para la entrega de las unidades, aunque se tiene acercamientos con el proveedor a fin de tratar de apurar la entrega.

Abundó en que la administración estatal es la más interesada en la modernización de las unidades con el fin de brindar un servicio confortable, seguro y eficiente a los usuarios del transporte urbano, por lo que los camiones tendrán la máxima tecnología posible y estarán climatizadas por la extremidad en las temperaturas de la capital.

Es bueno reconocer a chihuahuenses destacados: De la Peña

En cuanto a la presencia de la corredora chihuahuense, Lorena Ramírez, en la conferencia mañanera, Santiago de la Peña dijo que siempre será bueno reconocer a los oriundos del estado en cualquier disciplina que destaquen.

“Ojalá que siempre haya siempre un gran apoyo para los deportistas chihuahuenses destacados y para los chihuahuenses destacados en lo general”, concluyó.