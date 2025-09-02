Llegan 80 elementos de la Sedena para reforzar seguridad en Aldama

Chihuahua.- Con el fin de resguardar el municipio de Aldama, llegarán 80 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes estarán reforzando las acciones de vigilancia y combate del crimen en esa zona que ha registrado índices delictivos al alza, según los reportes periodísticos.

Julio César Salas González, director de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, indicó que esta información se dio a conocer dentro de la Mesa Regional de Seguridad, por parte del comisario de Aldama.

Apenas la semana pasada fueron encontrados tres cuerpos en la ruta que conduce de Chihuahua a Aldama, uno de los cuales se encontraba decapitado, y cuyos hechos se atribuyen a los grupos delictivos que disputan la región.

Registraron 23 homicidios durante agosto

En agosto, la Policía Municipal de Chihuahua registró 23 homicidios, por debajo de la meta que se han trazado, con el fin de sacar a la capital de las 50 ciudades más violentas del país.

Salas González indicó que, con estas cifras, se contabilizan 85 homicidios menos en lo que va del año, es decir, una reducción de este delito del 29 por ciento.