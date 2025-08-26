Chihuahua.– El Gobierno del Estado de Chihuahua invita a productores y prestadores de servicios al programa Chihuahua Market, un distintivo de identidad, confianza y competitividad para los productos hechos en Chihuahua.

Este sello busca impulsar las ventas y posicionar la calidad de lo chihuahuense en los mercados locales, nacionales e internacionales, y fortalecer el orgullo de pertenencia y la visibilidad de los negocios de la entidad.

Está dirigido a empresas de sectores como alimentos y bebidas, servicios, restaurantes, belleza y cuidado personal, moda y calzado, industria y productos artesanales.

Contar con Chihuahua Market permite participar en ferias locales, nacionales e internacionales, comercializar en línea, acceso a espacios de networking y asistir a encuentros empresariales que favorecen alianzas estratégicas, cursos y capacitaciones.

Un beneficio especial es la venta directa en la tienda oficial de Mercado Libre, lo que posibilita el colocar los productos desde casa y llegar a una mayor cantidad de clientes en el mercado digital.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado busca subrayar la importancia de identificar lo que se produce en la entidad con un sello de calidad y pertenencia.

Para obtener el distintivo, ingresar a la página, llenar el formulario, realizar un autodiagnóstico y completar la evaluación, que garantiza la calidad y autenticidad de los productos y servicios acreditados; tiene vigencia de seis años, con opción a renovación.

Las y los interesados que deseen obtener más información, pueden comunicarse al correo [email protected], o bien, a los teléfonos (614) 442-33-00 extensiones 234 y 23329 en la ciudad de Chihuahua, y (656) 629-33-00 extensión 54900 en Ciudad Juárez.