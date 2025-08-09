Llama SNTE a concientizar sobre la vacuna contra el sarampión

Chihuahua.– El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hizo el llamado a padres y madres de familia, así como docentes y personal de apoyo educativo, para hacer conciencia sobre la importancia de la vacunación contra el sarampión, evitando con ello la propagación de la enfermedad.

Eduardo Zendejas Amparán, líder de la sección 8 del SNTE, hizo el llamado para poder prevenir los contagios y los decesos cuando no se cuenta con las vacunas, lo que ya ha sucedido en 13 personas, según las últimas cifras de la autoridad en materia de salud.

Dijo que, como sindicato de docentes, estarán convocando a sus agremiados con el fin de que se apliquen el inmunológico, con el fin de evitar ser un factor de riesgo que pueda llevar la enfermedad a los demás, siendo desde el primer día de los consejos técnicos en que se apliquen el biológico.

El líder magisterial recordó que esta situación ya se vivió con el covid, por lo que estarán trabajando en la prevención y la forma de proteger “a lo más valioso que tenemos los maestros y las maestras que son nuestros niños”, por lo que reiteró el llamado a la vacunación.