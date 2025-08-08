Llama Maru a vacunarse en su gira de trabajo por Cuauhtémoc

Chihuahua.- En gira de trabajo por Cuauhtémoc, la gobernadora María Eugenia Campos Galván hizo un llamado a la población para acudir a vacunarse contra el sarampión con el fin de detener los contagios en la región y el estado, en lo que reconoció éxito gracias al apoyo de los alcaldes.

Dijo que el trabajo se realiza de manera intersecretarial y con el apoyo de las presidencias municipales, destacando el apoyo de Humberto Pérez, edil de Cuauhtémoc, con quien han logrado un trabajo conjunto para detener los contagios.

La mandataria se pronunció a favor de los trabajos por erradicar la enfermedad tanto de Chihuahua como del país e insistió en el llamado a la población de Cuauhtémoc y las zonas aledañas, para acudir a vacunarse.

Lamentó el fallecimiento de menores de edad y personas de la etnia rarámuri quienes no habían sido vacunados y descartó que la aplicación del biológico genere otras enfermedades, pues es solo a través del inmunológico que se puede erradicar los contagios de la enfermedad.