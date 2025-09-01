Chihuahua.-Durante su mensaje en la toma de protesta del nuevo Poder Judicial, la gobernadora María Eugenia Campos Galván hizo el llamado para evitar que se politice la acción de la justicia, citando a John Glover Roberts Jr., presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos, respecto este tema.

“Los jueces no deben ser políticos. No se presentan a elecciones. Están allí para hacer lo correcto, no lo popular”, dijo la mandataria al tiempo que hizo un llamado para que, con este cambio de paradigma, se mantengan firmes en la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial, y la impartición de justicia.

Les recordó que su integración al Poder Judicial les convierte en guardianes de un ideal que no pertenece a una persona, grupo o a una mayoría que siempre será circunstancial, sino la letra consagrada en la Constitución y las leyes que de ella emanan, así como los principios de Verdad y Justicia.

Aseguró que Chihuahua siempre ha marcado la diferencia, con valores como la perseverancia, la resistencia y el trabajo que arranca prosperidad donde otros ven precariedad.

“Tendremos un Poder Judicial excepcional, distinguible en toda la República por su independencia, por su rectitud y por su inquebrantable vocación a la Justicia”, sostuvo.

La mandataria estatal recordó la inversión de 320 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo una elección ordenada y exitosa y la suma de 150 millones de pesos más para fondear los haberes de retiro, para reconocer el trabajo de décadas y el proyecto de vida de los jueces y magistrados salientes.

“Porque, aunque podamos advertir los riesgos de la reforma, decidimos establecer un proceso con reglas claras, orientado a enfrentar los retos de siempre: combatir la corrupción, erradicar el nepotismo al interior del Poder Judicial y, sobre todo, garantizar el acceso a la justicia para los más vulnerables, quienes por demasiado tiempo han sido los más olvidados por ella”, aseguró.

Campo Galván reconoció el trabajo parte de los comités de evaluación del Congreso del Estado, del Poder Judicial y en el Ejecutivo, especialmente, de los equipos de la Secretaría General de Gobierno.

Aseguró que la elección de integrantes del Poder Judicial, refleja la pluralidad de la sociedad chihuahuense, que porta el rigor del profesionalismo y que encarna la vitalidad de la juventud, en cuyo contexto, las mujeres ocupan un lugar preponderante, “porque ha llegado el tiempo de las mujeres”, concluyó.