Liberan manifestantes de Aras calle Aldama en Chihuahua

Chihuahua.- Minutos después de la 1:00 de la tarde, los manifestantes de Aras liberaron la avenida Aldama, frente a Palacio de Gobierno, luego que fuera tomada durante la mañana de este lunes con el fin de exigir solución a su demanda de pago.

Tras más de cuatro horas con la calle tomada e instalados en la Plaza Hidalgo, los manifestantes optaron por retirarse a fin de tener pláticas internas y decidir hacia dónde iría el movimiento que continuará en la calle exigiendo solución.

Felipe Acosta, uno de los abogados defensores, negó que exista un trato o acuerdo con las autoridades estatales y demandó la acción de la justicia estatal para dar celeridad al proceso, como se había acordado antes de levantarse de las mesas de trabajo.

Aunque aún no se ha acordado las acciones a seguir, se dejó entrever que este martes podrían estar tomando Palacio de Gobierno e incluso acudir a algunas casetas del estado a fin de ser escuchados por las autoridades con quienes se acordaría el tiempo y forma de pago a los afectados.