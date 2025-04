Les gané en las urnas y les volveré a ganar: Andrea Chávez responde a opositores

Ciudad de México.- La senadora Andrea Chávez participó este miércoles en una mesa de debate, conducida por la periodista Azucena Uresti, en la que recordó que su victoria en las elecciones del pasado 2 de junio, superó por casi 15 puntos porcentuales a dos actores políticos que se encontraban ayer en la Fiscalía General de la República, levantando una denuncia en su contra.

La senadora también destacó que, durante ese proceso electoral, enfrentó procedimientos especiales sancionadores promovidos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral. Sin embargo, afirmó que ninguno de estos procedimientos prosperó y que las acusaciones en su contra sobre presuntos delitos electorales resultaron infundadas.

"No me ganaron ninguno. Me acusaban de delitos electorales en las mesas de debate, en las ruedas de prensa. No me ganaron ninguno. Les gané en las urnas, les voy a ganar en la mesa y les voy a ganar también en 2027", enfatizó la senadora.

Asimismo, Chávez reafirmó que continuará trabajando para desterrar la corrupción en Chihuahua y en todo México.