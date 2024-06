Chihuahua.- Los productores lecheros de la zona centro-sur de Chihuahua están en riesgo de desaparecer: en los últimos seis años pasaron de mil 300 a poco menos de 700, principalmente por la falta de apoyo para que la industria local sea competitiva. Tecnificación y hacer frente a la importación del producto estadunidense, son dos de los muchos retos a superar.

Octavio Magallanes Natividad, líder productor desde hace 15 años, lamenta que el gobierno federal haya minimizado y retirado los apoyos creados desde la administración de Vicente Fox Quesada (2000-2006), provocando la disminución –-en riesgo de desaparecer– del sector primario de la entidad y de México en su totalidad.

El productor reconoce que la leche nunca ha sido redituable en ninguna parte del mundo, pero en otros países los lecheros reciben subvenciones y subsidios de los gobiernos para la tecnificación de la industria… “aquí siguen cobrándoles impuestos, aumentando el precio de los insumos e importando leche de polvo y de mala calidad”.

La Cordillera de Saucillo, abarca también a productores de Camargo, La Cruz, Rosales y Meoqui y la cantidad de productores se ha reducido a casi la mitad.

“En el kilómetro 59, hay un productor que viene desde sus abuelos; su establo tenía unas 400 vacas y hace poco nos dijo que tenía unas 40 pero precisamente esta semana algunas las va a vender al rastro”, dijo Magallanes Natividad.

Las causas

Hace menos de dos meses, Julio Berdegué Sacristán, coordinador del área de Agricultura y Soberanía Alimentaria de la entonces candidata Claudia Sheinbaum, visitó la entidad a fin de conocer la realidad que vive el sector primario de la entidad.

Octavio Magallanes cuestionó porqué después de transcurrido el sexenio mostraron interés y se acercaron a los productores, pues se trata de los afines al presidente López Obrador, quien está en la última etapa de su mandato.

Aunque hubo foros para la escucha de los productores, las respuestas fueron las grandes ausentes.

Alrededor de 120 mil vacas –solo en esa región- producen más de 3 millones de litros de leche diariamente, lo que se traduce en millones de pesos generados a partir de levantarse a las 5:00 de la mañana, reparar maquinaria, revisar la salud de las reses, descuidar a la familia para darle un sustento, pagar a los trabajadores y otras cuestiones que abarcan la labor de los productores.

A pesar de la fortaleza económica que representa este sector, es invisibilizado por las autoridades federales.

“No hay apoyos para modernización en la obtención de la leche –tanques fríos, aires para las vacas y paneles solares, por mencionar algunos-, es urgente frenar la importación de leche en polvo estadunidense, desaparecieron los subsidios y en las mesas de trabajo binacionales, no se encuentran los productores locales”.

La Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec) determina las reglas a seguir en el mercado del lácteo, señala. También los acusa de ingresar leche descremada y sin valor proteico.

Hace dos meses, acudieron con Clara Rojas, la directora de Comercialización de Liconsa, quien les informó de la apertura de puertas a las Unidades de Producción Pecuaria (UPP) entre 1 y 500 reses, pero les pedían garantías entre 100 mil y 150 mil pesos para dotarles de tecnología.

“No, eso es algo imposible para los productores porque están a punto de cerrar sus establos o están a punto de desaparecer. Ellos tienen que alimentar a su familia, pagar trabajadores, impuestos y preocuparse si se descompuso una maquinaria, un tractor o cuestiones de esas”, aseguró Octavio Magallanes.

Es precisamente esta economía local circular la que provoca el dinamismo financiero: con el mercado de la producción de leche, también se ven beneficiados los ferreteros, los torneros, quienes venden refacciones, mecánicos, los negocios de llantas y diversos prestadores de servicio que, en conjunto, logran mantener a la región.

Precios

Según sus estimaciones, producir un litro de leche alcanza los 12.21 pesos, precio que resulta del testimonio de los propios lecheros en una reunión hace dos años. Estudios de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), apuntan a que producir un litro de leche costaría 12.05 pesos.

Estas cifras fueron llevadas a Leonel Cota Montaño, director de Segalmex, para sensibilizar el precio de garantía: no hubo acuerdos y la exigencia de aumentar este costo se ha mantenido desde hace meses.

Actualmente, el precio de garantía de Liconsa se mantiene en 11.05 –lo que representa una pérdida entre un peso y un peso con cincuenta centavos- y eso, no faltando a los parámetros de calidad exigidos.

Si la leche es entregada en un centro particular, se cobran 35 centavos del enfriamiento: es decir, no se paga el litro a 11.05, sino a 10.70 pesos. Si la entrega es en Liconsa, el precio no se modifica.

“Como productores, todos los días perdemos. La utilidad no alcanza para mantener a las familias, llevar a los hijos a las escuelas, pagar refacciones, pagar trabajadores y todo el proceso que, en sí, lleva producir la leche”, dijo Octavio Magallanes Natividad.

Incluso, señala que “una vaca se come a otra y tampoco alcanza”: o sea, hay que vender las vacas –con precio entre 25 mil y 30 mil pesos de forma normal- pero nadie paga ese costo dada la crisis que enfrenta el sector.

De continuar así, el sector primario, específicamente el lechero, se pondrá el riesgo y no sobrevivirá mucho tiempo por lo que exigen acciones urgentes para nivelar las condiciones de competencia, así como apoyos que otros países brindan a sus productores a fin de que el sector lechero no desaparezca.