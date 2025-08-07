Le dan más de 3 años de prisión por robo en un Oxxo en Chihuahua

Chihuahua.- Cristhian Alejandro G. N. ue sentenciado a 3 años y seis meses de prisión por el delito de robo agravado

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el 13 de diciembre de 2024 a las 4:15 de la tarde, en compañía de diverso sujeto, ingresó en la tienda Oxxo ubicada en Lombardo Toledano y calle Sierra Sagrado Corazón de la Colonia Sierra Azul, en la ciudad de Chihuahua.

Por medio de la violencia y utilizando un objeto de apariencia similar a un arma de fuego, amenazó a las empleadas y sustrajo de la caja registradora 653 pesos, además, se apoderó de mercancía de los anaqueles y despojó a una clienta de un teléfono celular, para posteriormente huir del lugar en un vehículo General Motors, línea Beat, modelo 2020, color azul.

Una vez individualizado y acreditada su participación ante el juez, en un procedimiento abreviado, fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión, así como a pagar 30 Umas por concepto el multa y la cantidad de 3 mil 053 pesos como reparación del daño.