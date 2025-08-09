Le dan más de 15 años de prisión por abusar de una niña en Ocampo

Chihuahua.- Miguel Ángel M. G. fue sentenciado a 15 años y 10 meses de prisión por el delito de violación agravada con penalidad aumentada.

El hombre agredió sexualmente a una niña de 10 años de edad, en hechos registrados en el 2017, en el municipio de Ocampo.

Los hechos fueron denunciados hasta el 2022, por el temor de que el agresor causara algún daño a la víctima o a algún miembro de la familia, ya que amenazaba diciendo que pertenecía a un grupo criminal.

La detención de Miguel Ángel M. G., de 55 años, se llevó a cabo el 6 de septiembre del 2023, mediante una orden de aprehensión cumplimentada por policías ministeriales del Destacamento Las Estrellas, municipio de Ocampo.