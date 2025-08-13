Lanza Estado plan piloto de apoyo económico para personas con discapacidad

Chihuahua.- El Gobierno del Estado, puso en marcha un programa piloto que sustituye la entrega de despensas por un apoyo económico mensual de mil 100 pesos, destinado a personas con discapacidad en la capital.

El beneficio, entregado a través de una tarjeta electrónica, permitirá a los beneficiarios cubrir no solo alimentos, sino también otras necesidades. Sin embargo, se restringirá la compra de alcohol y tabaco.

En su etapa inicial, el proyecto atenderá a mil personas, además de 400 incorporadas de manera extraordinaria. Para su operación, se destinó una inversión adicional de 5 millones de pesos, lo que representa un aumento cercano al 30 por ciento del presupuesto asignado a este sector.

La entrega de las tarjetas está a cargo de las brigadas de los “Chalecos Azules”, quienes verifican la información socioeconómica de cada beneficiario para evitar intermediarios. Hasta el momento, se ha distribuido más del 50 por ciento de las mil 400 tarjetas previstas.

Las entregas continuarán en colonias como Villas del Rey, Progreso Nacional, Chihuahua 2000, Cerro Grande, Felipe Ángeles, y Villa Juárez, entre otras. A fin de año se evaluará su impacto para determinar si el modelo se mantiene, se modifica o se combina con la entrega tradicional de despensas.