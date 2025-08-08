Lamenta Municipio de Chihuahua fallecimiento de Francisco Alonso Letayf

Chihuahua.- El Gobierno Municipal de Chihuahua lamentó la muerte de Francisco Alonso Letayf, quien se desempeñaba como Secretario Técnico de Despacho de la Presidencia Municipal.

Fue durante la tarde del viernes que el funcionario municipal realizaba labores de supervisión de servicios públicos en calles de la colonia Renovación, cuando fue impactado por un vehículo dejándolo gravemente herido, siendo trasladado por una unidad de la Cruz Roja para su atención a un hospital, donde falleció.

Por parte de Oficialía Mayor se iniciaron los trámites para solventar sus gastos funerarios así como el pago del seguro de vida a sus familiares.

“Desde la administración municipal expresamos nuestras más sentidas y sinceras condolencias a su esposa, hija e hijos, así como al resto de su familia y amistades”, se emitió en un comunicado.