Lamenta Maru Campos fallecimiento de 12 personas en accidente en Guachochi

Chihuahua.- María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, lamentó el fallecimiento de 12 personas en un accidente ocurrido en Guachochi.

"Once personas de la comunidad rarámuri de Somarachi perdieron la vida; niñas, niños, mujeres y hombres que hoy dejan un vacío inmenso en sus familias así como en toda la región serrana", expresó Maru Campos en Facebook.

La funcionaria expresó su sentido pésame a las familias de María Candelaria, Porfirio, Selenio, Dionisio, Francisco, María Guadalupe, Camilo, Moreno, Ever, P.C.L. y M.C.R.

Ocho personas más resultaron heridas y están recibiendo el apoyo por parte de Gobierno del Estado. "No están solos", dijo la gobernadora.

"He pedido a la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas acompañar a las familias en todo momento así como apoyarlas en lo que necesiten, empezando por los gastos funerarios. También he instruido a la Fiscalía investigar a fondo para dar con los responsables y que se aplique todo el peso de la ley. Que no quede la menor duda de que se hará justicia", agregó Campos Galván.

El percance vial ocurrió en el tramo que conecta Guachochi con Batopilas, Chihuahua.

El incidente ocurrió el 22 de abril cerca de las 7:30 de la tarde, cuando un vehículo volcó en una zona de difícil acceso, complicando las labores de rescate.