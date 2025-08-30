La detienen por apedrear camioneta ajena en Jiménez

Jiménez.– Personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Destacamento Jiménez detuvo a una mujer señalada por presunta responsable de ocasionar daños en un vehículo que no es de su propiedad.



Los agentes cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Nancy B., de 34 años de edad, girada por el juez de Control del Distrito Jiménez por el delito de daños, bajo la causa penal 62/2022, cometidos en perjuicio de María Magdalena L. Y.



Los hechos tuvieron lugar el día 20 de junio de 2020, en el domicilio conocido ubicado en Ejido California, en donde la imputada arrojó piedras sobre un vehículo Nissan Xtrail, modelo 2003, propiedad de la víctima, ocasionándole daños consistentes en quebraduras de vidrio frontal, vidrios delanteros laterales, medallón, retrovisores laterales, del cuarto delantero izquierdo, así como diversas abolladuras en marcos de puertas y sus puertas, siendo dichos daños valorados en 20 mil 983 pesos.



Una vez que se realizó la detención de la presunta responsable, fue puesta a disposición del juez correspondiente.