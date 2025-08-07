La competitividad de Chihuahua es fruto del trabajo conjunto: Maru

Chihuahua.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván afirmó que el avance de Chihuahua a la octava posición nacional en el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2025 es resultado del trabajo coordinado entre Gobierno, sociedad y sector productivo.

Durante la presentación del estudio del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) Campos subrayó que los datos son un diagnóstico respaldado por evidencia científica, que ha guiado la política pública de su administración en los últimos dos años y medio.

“Chihuahua ha crecido a un nivel importante de competitividad, pero eso implica una mayor responsabilidad para mantener y fortalecer nuestro liderazgo. Tenemos que generar más talento, fomentar la educación con valor agregado, impulsar la innovación y atender las causas sociales”, expresó.

La mandataria recordó que desde su gestión como alcaldesa en 2016 adoptó una Plataforma de Inteligencia Competitiva (PIC) para diseñar políticas públicas con visión estratégica, antecedente que marcó un precedente en la planeación estatal.

Destacó además que gracias a una administración financiera responsable, se redujo a la mitad el porcentaje de ingresos destinados al pago de la deuda, sin incrementar impuestos y con una contención efectiva del gasto corriente.

Reiteró su compromiso de seguir trabajando con todos los sectores para reducir brechas y generar condiciones de bienestar en todo el territorio.