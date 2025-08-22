Justicia laboral llega a la Sierra Tarahumara con nuevo módulo virtual

Chihuahua.- Con el objetivo de acercar los servicios de conciliación laboral a la población serrana, el Centro de Conciliación Laboral de Chihuahua (CCL) inauguró un módulo de atención virtual en Creel, como parte del programa “Juntos por la Sierra Tarahumara”.

El espacio permitirá a trabajadoras y trabajadores acceder a asesorías, conciliaciones laborales, ratificaciones, pagos de convenios y audiencias virtuales de manera rápida, gratuita y eficaz. Además, cuenta con material informativo en idioma rarámuri.

Diódoro Siller, secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, destacó la importancia de la coordinación institucional y el respaldo del Gobierno del Estado. “El trabajo en equipo siempre es mejor. Chihuahua se ha consolidado como un referente nacional en conciliación, donde el diálogo y los acuerdos prevalecen sobre la confrontación. Esta inauguración garantiza que estamos avanzando”, señaló.

Por su parte, Fausto Barraza, director general del CCL, subrayó que el módulo refuerza la red de atención en la Sierra Tarahumara y materializa el compromiso de acercar la justicia laboral a la población. “Es un avance en la modernización de nuestros procesos y simboliza el compromiso de que la justicia laboral sea un derecho cercano, humano y accesible. Se suma a los módulos de Guachochi, Guerrero y Cuauhtémoc”, indicó.

Actualmente, Chihuahua ocupa el segundo lugar a nivel nacional en tasa de conciliación, con un 88.44 por ciento, atendiendo a más de 235 mil personas, celebrando 66 mil 85 convenios y generando una derrama económica superior a 4 mil 318 millones de pesos a favor de trabajadores.