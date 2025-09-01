Chihuahua.- Durante su mensaje de inicio, la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Marcela Herrera Sandoval, destacó el honor que representa estar al frente de este poder por voto ciudadano.

Se dijo consciente de los desafíos que enfrenta la justicia en Chihuahua, por lo que el trabajo y compromiso les llevará a servir a los ciudadanos de manera respetuosa, con inclusión y sensibilidad de niños, niñas, adolescentes, mujeres y pueblos originarios

Herrera afirmó que su familia le ha guiado en sus principios para el servicio público como un quehacer cotidiano, lo que llevará a su accionar en el Poder Judicial en conjunto con las personas que fueron electas como ella.

“Los que fuimos electos nos toca actualizarnos constantemente, mantener el equilibrio, garantizar el acceso a la justicia y desempeñarnos con profesionalismo”, aseguró.

Herrera Sandoval recordó que la independencia del Poder Judicial no significa aislamiento, sino debe tenerse una coordinación virtuosa basada en la justicia y el respeto mutuo a fin de generar estabilidad social para el desarrollo del estado.

También resaltó el papel del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración para dar mejor operatividad y confianza en favor de la ciudadanía.

Marcela Herrera calificó a la gobernadora Maru Campos como una mujer que inspira y reconoció su esfuerzo, trabajo y liderazgo en el Poder Ejecutivo.

Reconoció el trabajo y compromiso de Myriam Hernández Acosta, presidenta saliente, sentando un precedente en el Poder Judicial que hoy termina su encargo.