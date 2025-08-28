Julio de 2025, el segundo más bajo en homicidios en Chihuahua capital: Ficosec

Chihuahua.– Julio de este año fue el segundo mes más bajo en incidencia de homicidios en Chihuahua, así lo informó la Mesa de Seguridad y Justicia del Fideicomiso de Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) durante el informe de resultados de la incidencia delictiva en la capital.

En su comparativa, el órgano empresarial destacó la baja en incidencia de homicidios, al pasar de 28 víctimas durante junio a 23 en julio, mismo comportamiento que fue observado durante febrero y en el acumulado anual, la tendencia también se comporta a la baja.

Leonardo Aviña Martínez, coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia de Chihuahua, también informó el descenso en el delito de robo a casa sin violencia, pasando de 15 a 5 casos; robo a negocio con violencia, de 10 a 3; y robo a negocio sin violencia, de 29 a 23.

También tuvieron una disminución las llamadas de auxilio por el delito de violencia familiar, pasando de 318 a 305 casos.

A pesar de ellos, el líder del órgano empresarial destacó el crecimiento del robo de vehículo con violencia, pasando de 3 a 8 casos; y robo de vehículo sin violencia de 21 a 27 incidentes.

También se observó la incidencia de un caso del delito de extorsión y las denuncias por robo a casa habitación con violencia y secuestro se mantuvieron sin incidentes.