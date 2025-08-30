Judith Ávila es propuesta como enlace del Congreso ante el Poder Judicial

Chihuahua.– La mañana de este sábado, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado propuso a Judith Ávila Burciaga, secretaria proyectista de la Segunda Sala Penal del Distrito Bravos, como representante del Poder Legislativo ante el Poder Judicial.

Este nombramiento deberá ser votado por las dos terceras partes de las y los legisladores en la sesión extraordinaria que convocará la Diputación Permanente para este domingo, después del mediodía.

Durante la reunión de la Jucopo también se propuso al diputado Guillermo Ramírez Gutiérrez, del PRI, para encabezar la Mesa Directiva el siguiente año; las dos vicepresidencias estarán a cargo de Óscar Arellanes y Nancy Frías Frías.

Las secretarías serán ocupadas por Francisco Sánchez y Pedro Torres; mientras que las cuatro prosecretarías recaerán en Irlanda Nolasco, Xóchitl Contreras, Rosana Díaz y Luis Fernando Erives.

Al finalizar la reunión, el coordinador del PAN, Alfredo Chávez Madrid, agradeció a todas las fuerzas políticas por la disposición mostrada para generar acuerdos durante el primer año que estuvo al frente de la Jucopo.