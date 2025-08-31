Judith Ávila Burciaga se integra al Órgano de Administración Judicial del Estado
Foto: Cortesía

Chihuahua.- En sesión del Séptimo Período Extraordinario de la 68 Legislatura, el Congreso del Estado designó a la maestra Judith Ávila Burciaga como representante del Poder Legislativo en el Pleno del Órgano de Administración Judicial, informó un comuniado.

Tras su designación, Ávila Burciaga rindió la Protesta de Ley, formalizando su integración a ese órgano que regula la administración del Poder Judicial, el cual está conformado por cinco miembros con un encargo de seis años improrrogables.

La votación registró un respaldo unánime de 32 votos a favor, evidenciando consenso en la Junta de Coordinación Política, que avaló la idoneidad de la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario de Morena.

Con esta designación, se garantiza la participación legislativa en un órgano clave para la estabilidad y continuidad del sistema judicial en Chihuahua.

Compartir:
Tal vez te interese
Se preparan aficionados de los Steelers para su foto anual
Juárez Se preparan aficionados de los Steelers para su foto anual
Penúltimo día de Juangabrielísimo: callejoneada y show musical
Juárez Penúltimo día de Juangabrielísimo: callejoneada y show musical
Publicidad
Enlaces patrocinados