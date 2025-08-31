Judith Ávila Burciaga se integra al Órgano de Administración Judicial del Estado

Chihuahua.- En sesión del Séptimo Período Extraordinario de la 68 Legislatura, el Congreso del Estado designó a la maestra Judith Ávila Burciaga como representante del Poder Legislativo en el Pleno del Órgano de Administración Judicial, informó un comuniado.

Tras su designación, Ávila Burciaga rindió la Protesta de Ley, formalizando su integración a ese órgano que regula la administración del Poder Judicial, el cual está conformado por cinco miembros con un encargo de seis años improrrogables.

La votación registró un respaldo unánime de 32 votos a favor, evidenciando consenso en la Junta de Coordinación Política, que avaló la idoneidad de la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario de Morena.

Con esta designación, se garantiza la participación legislativa en un órgano clave para la estabilidad y continuidad del sistema judicial en Chihuahua.