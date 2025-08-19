Juárez Bus se someterá a revisión ecológica, informa De la Peña

Chihuahua.- Las unidades del Juárez Bus serán sometidas a una revisión ecológica para obtener el nuevo engomado expedido por el Gobierno Municipal de Juárez, informó el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda.

El funcionario estatal recordó que los nuevo camiones cuentan con la tecnología Euro5, de última generación, aunque en caso de ser aplicada la verificación y aplicación del engomado, las unidades serán sometidas al análisis.

Destacó que por tratarse de unidades nuevas, los autobuses serán la menor preocupación en materia de ecología para la frontera, aunque la atención debe estar enfocada en los transportes que se encuentran expidiendo mayor contaminación.

Atenderán quejas de La Yerbabuena

El funcionario estatal dijo que revisará y atenderá las diversas quejas en la comunidad de La Yerbabuena, en el municipio de Balleza, cuyos habitantes denuncian la falta de vacunas contra el sarampión.

Entre las quejas, también se encuentra la falta de Registro Civil que expida las actas de nacimiento a los menores, garantizando así el derecho que tiene toda la persona para contar con sus documentos.