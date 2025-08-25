Jorge Medina y Josi Cuen encabezarán el show musical en El Grito de Chihuahua

Chihuahua.- La ciudad de Chihuahua se prepara para una celebración inolvidable del Grito de Independencia, con la confirmación de que los cantantes Josi Cuen y Jorge Medina, exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón, serán los artistas estelares en la Plaza del Ángel.

Este evento, que conmemora el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, promete una noche llena de música regional mexicana y patriotismo el próximo 15 de septiembre.

La gobernadora Maru Campos anunció recientemente que el dúo se presentará bajo el concepto "Juntos", ofreciendo un repertorio de éxitos que ha conquistado al público del género banda.

El programa iniciará con actividades culturales y culminará con fuegos artificiales tras el Grito.