Invitan al Automotive & Aerospace Nearshoring Summit en Chihuahua

Chihuahua.– La mañana de este jueves fue presentado Automotive & Aerospace Nearshoring Summit a desarrollarse los próximos 10 y 11 de septiembre en el Centro de Convenciones y donde se contará con conferencias, exhibición y B2B meetings.

Ulises Fernández Gamboa, secretario de Innovación y Desarrollo Económico, destacó este evento en un escenario en el que el dinamismo económico internacional no ha representado grandes avances, golpeando a la economía local. Dijo que, con esta tercera edición, Chihuahua se mantendrá posicionándose como un referente en este tipo de empresas, convirtiéndose en un punto obligado para la inversión e integración de las cadenas productivas del campo aeroespacial.

“Romperemos récord, estoy seguro, y superaremos las cifras del año pasado en donde contamos con 140 estand, 600 empresas participando, más de mil 600 participantes durante los días que tuvo lugar la segunda edición y se generaron 2 mil 400 reuniones de negocios”, indicó el funcionario estatal.

Raúl Herrera, de México Now, agradeció el espacio para desarrollar el evento en donde también se contará con una visita guiada a Honeywell & Bell Helicopter para conocer el trabajo aeroespacial realizado en Chihuahua.

Recordó que la empresa bajo su mando, se ha dedicado a realizar diversos eventos tanto en México como en Estados Unidos, con la participación de 692 empresas, más de mil 600 asistentes y la generación de 2 mil 500 citas de negocios.