Invitan a Taller de Periodismo y Patrimonio Cultural Chihuahuense

Chihuahua.– Con el objetivo de estrechar la relación entre la comunicación y la difusión del patrimonio cultural, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en colaboración con el Centro Cultural Palacio Alvarado, llevará a cabo el Taller de Periodismo y Patrimonio Cultural Chihuahuense el próximo viernes 22 de agosto.

Este encuentro tendrá como eje temático “La difusión del patrimonio desde la museografía: manejo de la información para exposiciones”. Será de las 4:00 de la tarde a las 6:00 de la tarde en las instalaciones ubicadas en Riva Palacio 2, en el centro histórico de Hidalgo del Parral, Chihuahua.

En esta edición se contará con la participación de especialistas que compartirán herramientas conceptuales y metodológicas para comprender el proceso de producción museográfica, con el objetivo de sensibilizar a periodistas, creadores de contenido, promotores culturales y estudiantes sobre el valor de las exposiciones como medio de divulgación del patrimonio.

Desde un enfoque periodístico, la museografía representa el desafío de transmitir mensajes que no solo informen, sino que también generen experiencias sensoriales, establezcan vínculos entre el público y las piezas exhibidas, y produzcan un impacto positivo en la comunidad.

El Taller de Periodismo y Patrimonio Cultural Chihuahuense se celebra anualmente con temáticas y especialistas distintos y la más reciente edición se llevó a cabo en Casa Chihuahua, sumando así cuatro sedes, con la inclusión de Casas Grandes y Ciudad Juárez.