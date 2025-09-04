Invitan a participar en el Reconocimiento a la Mujer Rural

Chihuahua.- Con el fin de reconocer el papel de la mujer en el ámbito campesino, la Secretaría de Desarrollo Rural presentó la convocatoria de Reconocimiento a la Mujer Rural 2025 con fecha límite de inscripción hasta el próximo 30 de septiembre y cuyo evento se llevará a cabo un mes después.

Mauro Parada Muñoz, titular de la dependencia estatal, indicó que para participar es necesario enviar una carta donde se cuente la historia de la mujer, presentar una identificación vigente, firmar el aviso de privacidad y no haber recibido el premio en ediciones anteriores.

En los documentos se deberá incluir un número de contacto, la ocupación actual, la forma en que se empezó la actividad y cuál fue su inspiración, el mayor desafío enfrentado en el camino, el mayor reto y logro de la vida, el motivo de orgullo de ser una mujer rural, consejos que daría a otras mujeres y adjuntar fotos de su labor.

Existen 40 categorías en las que las mujeres pueden inscribirse para participar como sin agricultuira de algodón, cereales, forrajes, alfarera, apicultora, artesana, avisultora, caprinocultora y una serie más descrita en las bases de la convocatoria que puede consultarse en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Rural así como en sus oficinas ubicadas en avenida División del Norte número 2504 colonia Altavista.