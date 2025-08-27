Invitan a conferencias por aniversario de Emprendelog

Chihuahua.- Con el fin de celebrar los primeros seis años de Emprendelog, se llevará a cabo una jornada de intercambio de experiencia y crecimiento personal el próximo 27 de septiembre en el salón Lago Di Como.

El encuentro se denomina “Jornada Emprendelog. Conexiones que impulsan” y tendrá la presencia de expositores como Marisa Lazo, dueña de un centenar de panaderías y que inició su negocio al lado de sus hijas en su casa.

También se contará con la presencia de Moris Dieck, destacado exponente en tema de finanzas; así como a Lupita Villalobos, con uno de los podcast más rentables.

El costo de ingreso será desde mil 299 pesos con acceso a las tres conferencias así como desayuno y la convivencia con todos los asistentes .