Invitan a celebrar el Grito de Independencia en Chihuahua capital
Chihuahua.– El próximo 15 de septiembre, la Plaza del Ángel será el escenario principal de las Fiestas Patrias en la capital, donde se vivirá una noche llena de música, tradición y orgullo mexicano.

A partir de las 5:00 de la tarde, los asistentes podrán disfrutar del espectáculo musical con artistas como Josi Cuen y Jorge Medina en su gira La Máquina del Tiempo, además de la participación de Aída Cuevas, La Fiera de Ojinaga, Grupo Vodka y Francisco Rey.

La gobernadora Maru Campos encabezará el tradicional Grito de Independencia, seguido de un espectáculo de pirotecnia que iluminará el cielo chihuahuense.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a asistir con ropa cómoda, mantenerse hidratados y disfrutar de una noche de celebración en un ambiente familiar.

