Invitan a agricultores a registrarse en programa Fertilizantes para el Bienestar
Chihuahua.- Desde este viernes se abrió el registro al programa Fertilizantes para el Bienestar por lo que se convoca a quienes se dedican a la agricultura en la entidad para inscribirse en la oficina de la Representación de la Entidad Federativa (OREF), los CADER, los DDR o la página oficial www.gob.mx/agricultura para encontrar información al respecto.

La convocatoria tiene el objetivo de fortalecer el acceso gratuito, oportuno y sin intermediarios a insumos de nutrición vegetal como un derecho constitucional a 260 mil personas productoras de la República.

La ventanilla estará abierta hasta el próximo 14 de agosto y quienes estén interesados, deberán acudir con una identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio, documento que acredite la legal propiedad o posesión del predio agrícola y la solicitud de apoyo proporcionada por el CADER o DDR.

La participación en esta convocatoria no garantiza el acceso automático al apoyo, pues las y los solicitantes deberán esperar la publicación oficial del listado de personas productoras autorizadas, que será difundido exclusivamente a través de los canales oficiales de la Secretaría.

