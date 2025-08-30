Invita Estado a acudir a macrocentros de vacunación este fin de semana
Chihuahua.– La Secretaría de Salud informó que previo al inicio del ciclo escolar se instalarán macrocentros de vacunación en diversas ciudades durante este fin de semana, a fin de aplicar el biológico contra el sarampión y garantizar que las niñas y niños regresen protegidos a clases.

En la capital de la entidad, las acciones se desarrollarán durante los días sábado 30 y domingo 31 de agosto en el Centro de Convenciones, en la Facultad de Medicina, en el Campus Norte de la UACh y en el Polideportivo Sur, en un horario de 9:00 de la mañana a 5:30 de la tarde.

En Delicias, será en el Alsuper Fundadores, Alsuper Sur y Alsuper Algodoneros, en las mismas fechas y horarios.

En Ciudad Juárez, la vacunación se llevará a cabo en el Gran Estadio Juárez los días 30 y 31 de agosto, de 5:00 de la tarde a 8:30 de la noche. También se instalarán módulos en el Parque Central, Plaza Jilotepec, Plaza Mi Libramiento, Gimnasio Universitario de la UACJ y en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, donde la atención será los mismos días, de 9:00 de la mañana a 5:30 de la tarde. De igual manera, la inoculación estará disponible en la Feria de Salud Mezquital, que se realizará el 30 de agosto de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

La Secretaría de Salud invita a madres y padres de familia a aprovechar estas fechas para llevar a vacunar a sus hijas e hijos y completar los esquemas de protección.

El biológico contra el sarampión se aplica a niñas y niños desde los 6 meses de edad, así como a personas hasta los 49 años.

Puedes consultar todos los módulos en otros municipios en esta apartado:

