Invierte federación 13 mdp en conservación de carretera Gómez Palacio-Jiménez

Chihuahua.- Con el fin de mantener en óptimas condiciones las carreteras federales en la entidad, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) invierte 13 millones de pesos en la conservación del tramo Gómez Palacio, Durango, a Jiménez, en Chihuahua.

La meta es realizar trabajo de conservación en 19 kilómetros, específicamente entre los kilómetros 155 a 174, localizado en la zona limítrofe entre ambas entidades y por cuya vía circulan familias y cargas de relevancia económica incluso binacional.

Entre los trabajos realizados se encuentra el bacheo superficial, renivelaciones asfálticas en tramos aislados, capa de rodadura de riego de sello sincronizado premezclado en caliente y por último, el señalamiento horizontal.

Por tanto, se recomienda disminuir la velocidad y atender las instrucciones del personal de la dependencia federal si se circula por la zona con el fin de garantizar la seguridad tanto del personal que labora en la zona como de los propios conductores.