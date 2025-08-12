Invierte Estado más de 200 mdp en garantizar la sanidad agropecuaria

Chihuahua.- El Gobierno de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos Galván, ha destinado cerca de 200 millones de pesos a programas de sanidad agrícola, con el objetivo de garantizar alimentos de calidad y fortalecer la comercialización de productos del campo.

El secretario de Desarrollo Rural (SDR), Mauro Parada, destacó que estos recursos se suman a los aportados por la Federación mediante convenios de coordinación. Actualmente, la prioridad es contener la plaga de chapulínes que afecta diversas zonas del estado, especialmente en la Sierra Tarahumara.

En conjunto con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua (Cesavech), se llevan a cabo acciones terrestres y aéreas para aplicar insumos biológicos como el hongo Metarhizium y, en casos severos, insecticidas de bajo impacto ambiental como la cipermetrina.

Rogelio Olvera, jefe del Departamento de Agricultura de la SDR, explicó que esta plaga hiberna en pastizales y, con el calor, devora cultivos, afectando principalmente al frijol. Por ello, se prioriza su protección dentro de la Campaña de Cultivos Básicos.

Ricardo Acosta, presidente del Cesavech, invitó a los productores a reportar infestaciones a su Junta Local de Sanidad Vegetal o a la SDR, a fin de actuar de inmediato y evitar daños mayores.

Los reportes pueden realizarse al área de Desarrollo Rural municipal o al teléfono (614) 429-33-00, extensiones 12550, 12553 y 12537.