Inversión federal en carreteras no será una solución de fondo: Sotelo

Chihuahua.– Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de los diputados de Morena, reconoció que la inversión federal para la rehabilitación de carreteras no será suficiente y no solucionará de fondo el problema, aunque insistió en que los remanentes de las casetas deberían ser aplicados para el mantenimiento de las vías en la entidad.

"No solucionan el problema de las carreteras en el estado, pero no podemos quitar el dedo del renglón. Hay remanentes de las casetas de cobro que no se ven aplicados en las carreteras y seguiré insistiendo en que se aplique", puntualizó el legislador al referirse al programa "Bachetón" implementado por la administración federal.